Trondheimin MM-laduilla hirvittävät olosuhteet – alueelle vakavia varoituksia

Sunnuntaina piiskannut vesisade on aiheuttanut Trondheimin MM-hiihtojen järjestäjille ja kisajoukkueille mietittävää.

Sade on sulattanut hiihtolatuja, mutta vakavampia merkkejä on ollut ilmassa. Alueelle on annettu jopa varoituksia tulvista ja maanvyörymistä. Tuuli on kaatanut aitoja ja piiskannut vettä vaakatasossa.

Sunnuntaina Trondheimissa kilpaillaan naisten yhdistetyssä ja maastohiihdon yhdistelmäkilpailussa.

MM-kisojen pääsihteeri Åge Skinstad kertoo norjalaiselle VG:lle, että sateen on luvattu vähenevän päivän mittaan.

– Olemme päättäneet mennä alkuperäisellä suunnitelmalla, Skinstad sanoo.

Latuja on kuitenkin päätetty suolata, mikä muuttaa olosuhteita naisten hiihtokisaan.

– Toivottavasti olemme tehneet oikeat toimenpiteet, jotta olosuhteet ovat hyvät heille, jotka kisaavat tänään, kilpailupäällikkö Daniel Myrmäl Helgestad sanoi TV 2:lle.

– On vaikea sanoa, millaiset ladut ovat muutaman tunnin kuluttua, mutta nyt ne ovat varmaankin kovat ja kiinteät. On hyvä, että kisataan yhteislähdöllä, kommentoi Norjan naisten maajoukkueen valmentaja Sjur Ole Svarstad.

Sää aiheuttaa hankaluutta myös kisapaikalle saapuvalle yleisölle, jota odotetaan katsomoihin 19 000 hengen verran. Stadionin katsomoissa ei saa käyttää edes sateenvarjoja.