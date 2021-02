Tältä näyttää vallankaappaus Myanmarissa – ”Ihmiset hamstraavat ruokaa ja rahaa”

– Yangonissa on kaduilla aika rauhallista. Se näkyy lähinnä siinä, että ihmiset hamstraavat ruokaa ja rahaa pankkiautomaateista.

Näin Suomen Myanmarin-suurlähettiläs Riikka Laatu kuvaa maanantaita maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa sotilasvallankaappauksen jälkeen. Yangon on maan suurin, noin 5 miljoonan asukkaan kaupunki.

– Aung San Suu Kyin hallitus on ollut erittäin suosittu. Se sai marraskuun vaaleissa lähes 70 prosenttia annetuista äänistä. Voi olla, että kansa lähtee kaduille tukemaan Aung San Suu Kyita ja hänen hallintoaan.

Yhdysvallat tuskin puuttuu asiaan

Laadun mukaan on vaikea arvioida, mitä asevoimat hyötyy vallankaappauksesta. Hän arvioi, että kyseessä voi olla yksittäisten johtohenkilöiden intressit.

– Katse kääntyy Myanmarin asevoimien johtoon. Asevoimien komentajan on ollut määrä eläköityä ensi kesänä, ja taustalla saattaa olla hänen poliittisia ambitioitaan.

Riikka Laatu sanoo, että asevoimat sinänsä on pyrkinyt olemaan puolueeton Myanmarissa.

– Kiina on vahva naapuri, ja mailla on pitkä yhteinen raja. Myanmar on halunnut pitää yllä tasapainoisia suhteita myös muihin maihin.