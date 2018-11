Tältä näyttää pikkujouluaika taksikuskin silmin: Ehdottelua, hiplailua ja humalaista riitelyä, mutta myös yllätyksiä: "Suomalaiset rupeavat tuhannen päissään veljeilemään"

Helsinkiläinen Aslan Ali tietää, miltä pikkujoulukausi näyttää ratin takaa. Hektistä on, etenkin illan ruuhkapiikkien kohdalla.

– Ihmisiä viedään etkoille, etkoilta baariin ja baarista kotiin. Kun noina aikoina jätät asiakkaan, seuraava on jo tullut ovesta sisälle. Se on jäätävää tykittämistä, Kovanen Oy:llä muutaman vuoden taksia ajanut Ali kuvailee.

Juhlakansan humalatila ei Alin mukaan juuri poikkea tavallisista viikonlopuista. Huomioon on kuitenkin otettava, että liikkeellä on paljon ihmisiä, jotka eivät juhli erityisen usein.

– On paljon ihmisiä, jotka vetävät kännit vain pari kertaa vuodessa, ja käyttävät myös taksia vain pari kertaa vuodessa. Asenne on, että ’kyllä minä tiedän’ ja ’minulla on oikeuksia’, Ali hymähtää.