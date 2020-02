Tältä näyttää pakolaisten vaellus Turkista Eurooppaan – ihmisiä suuntaa jaloin ja takseilla kohti Kreikan rajaa

Uutistoimisto Reutersin mukaan Turkin viranomaisia on ohjeistettu, että rajanylityspisteillä ei enää estetä ihmisiä ylittämästä rajaa. AFP:n saamien viranomaislähteiden mukaan Kreikka on lisännyt rajavalvontaa.

Noin 300 ihmistä on matkalla Kreikan-vastaiselle rajalle pyrkiäkseen Eurooppaan. Joukossa on syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, marokkolaisia ja pakistanilaisia, ja he ovat kertoneet lähteneensä kohti rajaa kuultuaan Syyrian Idlibin ilmaiskuissa kuolleista turkkilaissotilaista.