Tältä näyttää metromuutos: Kampissa valtaisa ihmisruuhka keskellä kirkasta päivää

Näin metroliikenne on poikki kesällä Rautatientorin metroasema on suljettuna 1.9. asti. Myös Mellunmäen metroasema sulkeutui tänään 3. kesäkuuta, ja asema on kiinni 8.9. asti. Mellunmäen aseman läheisyydessä Kaupunkiliikenne korjaa Länsimäentien sillat ja jatkaa niiden elinkaarta. Kontulan metroasemalle metro ei liikennöi 24.6.–4.8. Myllypuroon metro ei liikennöi 8.7.–4.8. Lisätietoa kaikista kesällä toteutettavista hankkeista saa Kaupunkiliikenteen verkkosivuilta osoitteesta: kaupunkiliikenne.fi/kesan-2024-metrokatko Lähde: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne