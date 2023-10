Taloyhtiön parkkipaikat voivat kuumentaa tunteita – "Työllistää todella paljon"

Parkkipaikat voivat aiheuttaa riitatilanteita joissain taloyhtiöissä, mutta riidelläänkö juuri parkkipaikoista eniten?

– Kyllä ne ovat aika kärjessä. Monella on auto, paikkoja on liian vähän, naapurit eivät osaa parkkeerata, ja sitten sapettaa. Ja se on sellainen asia, joka tulee päivittäin vastaan, pohtii Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintama Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Pysäköimiseen liittyvät riidat ovat tulleet tutuksi isännöitsijöille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jäsenistöltä on tullut sellaista palautetta, että tämä on aika detaljitason kysymys suhteessa esimerkiksi isoihin peruskorjauksiin, mutta silti tämä työllistää todella paljon. Eli käytännössä tulee palautetta, että paikat ovat esimerkiksi aika kapeita nykyautoille. Tai jos on hallissa, on kaikenlaista tolppaa niin, että on tosi hankala ajaa, joka saattaa sitten johtaa siihen, että tulee peltivaurioita.

Oikeuteen mennään harvoin

Millaiset asiat naapureita ärsyttävät?

– Se aiheuttaa palautetta isännöintiin, että parkkeerataan vinoon ja koetaan, että siihen omalle paikalle on hankala ajaa, jos ne paikat ovat tosi kaposia valmiiksi, niin sitten siitä seuraa se, ettei tarvitse olla edes ulkona omasta ruudusta, kun vaikeuttaa jo merkittävästi sitä viereisen ruudun käyttöä.

– Myös vieraspaikat ovat ikivihreä klassikko. Jos on todella vähän pysäköintipaikkoja yhtiössä, niin joko ulkopuoliset tai talon asukkaat, joilla ei ole paikkoja, saattavat sitten niitä käyttää.

Vaikka pysäköintiasiat voivat kuumentaa tunteet äärimmilleen, Rintamo ei usko tapausten kovinkaan usein päätyvän oikeuteen asti.

– Se on aika kallista puuhaa. Siinä ehkä helpottaa se, että usein pitää käydä isännöinnin kautta, jos et tunne sitä naapuria, jonka auto siinä on, niin siinä ehkä ehtii viiletä ne kuumimmat tunteet.

Millaisiin parkkipaikkariitoihin on törmännyt Isännöitsijä 2023 -palkinnon voittanut Maria Wägg? Kenen vastuulla on autopaikan kolaus lumesta? Millaisia ongelmia liittyy sähköauton latauslaitteisiin? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!