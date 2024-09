Kuinka kauan auto saa seistä vieraspaikalla? Lakiasiantuntija vastaa: "Siinä on tällainen ensikäden oikeus"

Kerrostalon pihasta löytyy usein vieraspaikka autolle. Paikan käyttö saattaa aiheuttaa närää – toisilla vieraita käy useammin, joillakin he viipyvät myös yön yli. Onko väärin käyttää vieraspaikkaa usein, vaikkapa viikoittain?

– Paikkahan on tarkoitettu vieraiden käytettäväksi. Mikäli sitä käytetään vieraiden toimesta ja nimenomaan niin, että auto ei seiso siinä kohtuuttoman pitkiä aikoja, silloinhan käyttö on sitä, mihin paikka on tarkoitettu.