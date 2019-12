Talousrikossyytteissä oleva Nissanin ex-toimitusjohtaja poistui maasta ja lensi Libanoniin

Ghosnia vastaan on nostettu Japanissa syytteet useista talousrikoksista. Häntä epäillään yhtiön varojen väärinkäytöstä ja veronkierrosta.

Oikeudenkäynnin on määrä alkaa keväällä. Ghosn on ollut kotiarestissa ja saanut matkustaa vain Japanissa tyttärensä seurassa.

Nissanin ex-pomo otettiin kiinni ensimmäisen kerran viime vuoden marraskuussa. Kuukausien vankeuden jälkeen hän oli jonkin aikaa vapaana takuita vastaan, kunnes joutui uudestaan telkien taakse huhtikuun alussa. Tämän jälkeen hän on ollut kotiarestissa. Järjestelyn ehtona oli muun muassa 4,5 miljoonan dollarin takuut, ja samalla Ghosnin oikeutta tavata vaimoaan rajattiin.

Matkan kulku epäselvä



Ghosn on kiistänyt kaikki rikosepäilyt ja syyttää Nissanin johtoporrasta salaliitosta. Hän on myös väittänyt, että syyttäjät ja Nissanin tutkijat ovat toimineet laittomasti tutkinnan aikana. Hän on sanonut uskovansa, että ei saa reilua oikeudenkäyntiä.