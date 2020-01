Ghosn-saaga jatkuu: Japanista paenneen entisen Nissan-johtajan vaimolle pidätysmääräys

Ghosn on vaatinut sinnikkäästi marraskuussa 2018 pidätetyn miehensä vapauttamista. Ghosn on vedonnut miehensä vapauttamisen puolesta esimerkiksi Ranskan presidentille Emmanuel Macronille ja Yhdysvaltain hallinnolle. Hän on myös syyttänyt Japanin viranomaisia miehensä kaltoinkohtelusta pidätyksen aikana.