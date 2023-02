Talousrikkeistä syytetyssä Manchester Cityssä pelätään Valioliigasta pudottamista – seura palkkasi ökykalliin asianajajan

City reagoi syytteisiin vakavasti, sillä se palkkasi asianajakseen arvostetun Lord David Pannickin. The Lawyerin mukaan Bannick on pyytänyt Cityltä päätä huimaavaa 10 000 punnan tuntipalkkaa. Palkka on hurja, sillä täydet viikkotunnit tehdessään, voivat Bannickin viikkoansiot nousta jopa 400 000 puntaan, mikä nostaisi hänet Manchester Cityn kovapalkkaisimman pelaajan Kevin De Bruynen rinnalle.