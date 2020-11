Tallink Silja irtisanoo Suomessa arviolta 100 – "Olen erittäin pahoillani", sanoo toimitusjohtaja

Yhtiön mukaan työpaikkojen vähentämisen taustalla on matkustuksen radikaali vähentyminen ja markkinamuutokset.

– Tilanne on meille erittäin raskas ja surullinen. Tämä kriisi on niin syvä ja pitkäkestoinen, että meidän on valitettavasti radikaalisti sopeutettava liiketoimintaamme myös tulevaisuuden osalta. Matkailu ei tule palaamaan entiselleen pitkiin aikoihin, vaikka elpyminen jossain kohtaa pääsisikin alkamaan. Joudumme tekemään yrityksessämme myös rakenteellisia muutoksia ja uudelleenorganisoitumista, sanoo Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults yhtiön tiedotteessa.