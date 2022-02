Tällaista palautetta ministerit saavat – kansalaiskirjeiden määrä kasvanut valtavasti: "Niin sanottua vihapostiakin tulee"

Lisäksi ministeriöön saapuu kansalaiskirjeitä, jotka eivät ole suunnattu ministereille. Niiden määrä on kolminkertaistunut korona-aikana.

– 2021 on uusi ennätys. Vuonna 2020 oli 7 350 kirjettä eli lähes yhtä paljon, mutta nämä kaksi vuotta ovat kyllä ylivoimaisia ennätyksiä. Näinä vuosina on ollut selvä hyppäys ylöspäin. Tosin määrät ovat lisääntyneet vuosien myötä koko ajan, toteaa Jaana Koski MTV Uutisille.

"Osa odottaa chat-tyyppistä keskustelua ministerin kanssa"

– Yleisesti voi todeta, että kansalaiskirjeitä on aina tullut, mutta sähköpostin käyttöönotto on lisännyt määrää, kynnys yhteydenottoon on laskenut. Ihmiset ovat myös tottuneet ottamaan somessa kantaa erilaisiin asioihin. Nyt osa odottaa chat-tyyppistä keskustelua ministerin kanssa.