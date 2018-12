Harvinainen haastattelu: Marisan isä on Euroopan pelätyimmän mafiajärjestön johtohahmoja – entinen "mafiaprinsessa" kertoo, millaista on elämä rikollisperheen ytimessä

– Olen huomannut, että stigma, häpeäleima, pysyy vahvasti ihmisessä. Menneisyyteni ja rikoshistoriani takia minun on ollut vaikeaa saada töitä. Olen siis työllistänyt itseni siivoojana parin vuoden ajan, Merico kertoo MTV Uutisille.

Puhelun taustalta kuuluu lasten ääniä. Koko perhe on koolla viettämässä joulua yhdessä.

Merico asuu Irlanninmeren rannikolla Luoteis-Englannissa. Blackpoolin kaupunki on ollut hänen kotinsa siitä saakka, kun hän muutti pysyvästi Englantiin vuosituhannen vaihteessa.

– Olen asunut tällä alueella nyt 18 vuoden ajan. Nämä ihmiset tuntevat minut, he ovat hyviä ihmisiä eivätkä tuomitse minua menneisyyteni takia.

Isän puoleinen suku onkin sitten toista maata. Mericon isä on Emilio Di Giovine, italialainen tunnettu mafiajohtaja, joka pyöritti vuosikymmeniä perheensä kanssa massiivista huumeisiin ja aseisiin liittyvää verkostoa Milanosta käsin.

Mafian ytimessä

Loppuvuodesta poliisi on kertonut tehneensä useita iskuja eri Euroopan maassa ja pidättäneensä kymmeniä ihmisiä. Kyse on ollut juurikin 'Ndranghetan lonkeroista, joiden avulla järjestö on pessyt rahaa ja tehnyt huumekauppaa eri puolilla Eurooppaa.