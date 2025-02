Miljoonavene matkasi väärään suuntaan moottoritiellä – Helsingissä yöllinen erikoisoperaatio

Helsingissä koettiin erikoinen siirto-operaatio, joka liittyi tuleviin Venemessuihin.

Suuri ja kallis moottorivene siirrettiin nimittäin maanantain ja tiistain välisenä yönä Lauttasaaresta Pasilaan Messukeskukseen.

Kyseessä on Marinepalvelun maahantuoma Sunseeker Manhattan 55 -mallinen vene, jonka hinta on 2,7 miljoonaa euroa. Pituutta veneellä on 55 jalkaa ja leveyttä viisi metriä.

Kyseinen operaatio vaati monenlaisia erikoistoimia, jotta korkea ja leveä vene saatiin kuljetettua liikennemerkkien ohi ja Raide-Jokerin ajolankojen ali.

Kuljetusreitillä jouduttiin muun muassa ajamaan väärään suuntaan Länsiväylä-moottoritiellä ja kehätiellä. Tämän lisäksi Raide-Jokerin ajolankoja jouduttiin nostamaan, jotta vene saatiin kuljetettua perille.

– Haasteita siinä oli, kertoo erikoiskuljetuksiin erikoistuneen Pilot Servicen toimitusjohtaja Petri Paananen.

Kyseinen vene on nähtävillä perjantaina 7.2. alkavilla Vene 25 Båt -venemessuilla ja on messujen suurin alus.

Miltä siirto operaatio näytti? Paljonko se arviolta maksoi? Katso yllä olevalta videolta!

8:39 Katso koko haastattelu: Luksusvene kuivalla maalla – näin sujui matka läpi Helsingin. Haastattelussa Messukeskuksen myyntipäällikkö Kalle Mäkelä ja Pilot Servicen toimitusjohtaja Petri Paananen.