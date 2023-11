Huolettaako pörssisähkö? Tällaisia kiinteähintaisia sopimuksia on juuri nyt tarjolla

Selvitimme, millaisia kiinteä- tai kiinteähköhintaisia sähkösopimuksia on tällä hetkellä tarjolla suurimmilla sähköyhtiöillä.

Vertailun vuoksi pörssisähkön lokakuun keskihinta oli alle viisi senttiä kilowattitunnilta. Marraskuun keskihinta on tähän saakka ollut vajaat kymmenen senttiä kilowattitunnilta.

Helen

Energiayhtiö Helen tarjoaa kiinteähintaista kahden vuoden sopimusta, jossa sähkö maksaa 8,90 senttiä kilowattitunnilta. Sopimuksen perusmaksu on 5,99 euroa kuukaudessa.

Lisäksi Helenillä on valikoimassa kahden vuoden määräaikainen sopimus, joka yhdistelee kiinteähintaista ja tuntihinnoiteltua sähköä.

Sopimuksessa sähkö maksaa 8,05 senttiä kilowattitunnilta, mutta hinta voi olla myös pienempi tai suurempi käytöstä riippuen. Sopimuksen perusmaksu on 3,99 euroa.

Helenillä on myös toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, jossa sähkön hinta tällä hetkellä on 15,46 senttiä kilowattitunnilta. Sopimuksen perusmaksu on 4,74 euroa.