Tällaisessa säässä vietetään isänpäiväviikonloppua

Lauantaipäivä on suuressa osassa maata aurinkoinen. Päivälämpötilat maan etelä- ja keskiosassa liikkuvat muutaman plusasteen ja vajaan kymmeneen plusasteen välillä. Lappiin virtaa kylmempää ilmaa jo lauantaina. Päivälämpötilat jäävät maan pohjoisosissa nollan tuntumaan.

– Sunnuntain vastainen yö on aika kylmän näköinen, kun on ollut näin lämmintä. On vähän pakkasta ehkä etelämpänäkin, Saarikalle kertoo.