Tällaisessa säässä vietetään isänpäivää

Isänpäivää vietetään tänään Etelä-Suomessa sateiden sävyttämänä, pohjoisessa lumihankien keskellä pakkassäässä.



Etelässä on lauhaa ja sateita tulee lähinnä tihkusateina, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta lauantaina. Maan keskivaiheilla luvassa on heikkoja lumisateita ja lämpötiloja nollan molemmin puolin.



Pohjoisessa pakkasta on päivälläkin paikoin kymmenen astetta, ja pilvisyys on vaihtelevaa.



Lunta riittää lumileikkeihin varsinkin Länsi-Lapissa, jossa lunta on nyt tavanomaista enemmän.