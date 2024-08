Tällainen on Rimakauhua ja rakkautta -sarjan suomalaisversio! – MTV paikalla kuvauksissa

Nyt sarjasta tehdään myös suomalainen versio, joka on jo sinänsä hieman poikkeuksellista, sillä suosikkisarjasta on tehty maailmalla tähän mennessä ainoastaan kaksi spin off -sarjaa, Puolassa ja Ranskassa.

Käsikirjoitusta hiottiin pitkään

– Sarjan punainen lanka mukailee alkuperäistä tarinaa, mutta tarinaa on uudistettu ja modernisoitu nykypäivään sopivaksi. Se on myös lokalisoitu ja siitä on tehty alkuperäistä selvästi tasa-arvoisempi, kuvailee ITV Studios Finlandin vastaava tuottaja Maria Kangas, jonka idea kotimainen versio on.



– Originaali sarja oli aika sovinistinen ja britit ovat hyvin vanhanaikaisia.