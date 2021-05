Koronapotilaiden määrä sairaaloissa jatkaa laskua, testauskapasiteetti jopa kymmenkertaistunut – milloin kasvomaskeista voidaan luopua?

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi, että sekä vuodeosastopotilaiden määrä että teho-osastopotilaiden määrä on laskenut.

– HUSin alueella sairaalahoidossa on noin 50 ja tehohoidossa noin 15 potilasta, Mäkijärvi sanoi.

– Kiitos ihmisten, jotka ovat koronatesteihin hakeutuneet, meidän testauskapasiteetti on 8-10 kertaa sitä, mitä se on ollut vuosi sitten, Järvinen sanoo.

Milloin kasvomaskeista voidaan luopua?

– Kyllä tässä maskeja vielä kannattaa pitää monta viikkoa. Meillä on henkilöitä, joita ei ole rokotettu. Vaikka tartuttavuus on ensimmäisen koronarokotteen jälkeen todennäköisesti vähentynyt, se on edelleen olemassa, Mäkijärvi sanoi.