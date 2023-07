Tällainen on Messin ja Pukin tähdittämä MLS – suomalaisvalmentaja kertoo sarjan erityispiirteistä

©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

– Silti joukkueet ovat hyvin organisoituja. Jokaisella on selkeä strategia ja pelitaktiikka sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan. Täysin vertailukelpoinen mihin tahansa Euroopan sarjoihin. Tietysti parhaimmat seurat ja sarjat ovat totta kai erikseen, mutta vertailukelpoinen se on.

MLS:ään on tulossa selvästi lisää kiinnostavuutta sekä globaalilla tasolla että suomalaisten fanien silmissä. Sen takaavat kesän tähtihankinnat, joista merkittävin on tietysti Lionel Messin siirto Inter Miamiin. Teemu Pukki jatkaa puolestaan uraansa Minnesota Unitedissa.

– Kumpikin on suhteellisen tuoreemmasta päästä seuroja. Molemmissa on rakennettu uudet harjoitukset ja Minnesotaan myös uusi stadion. Miamissakin päästään viimein rakentamaan uutta. Kummassakin paikassa on hieno tunnelma kotipeleissä ja hienot fanit, Nieminen taustoittaa.

Pukin päätyminen juuri Minnesotaan ei ole sinänsä sattumaa, sillä Niemisen mukaan MLS-seurat ajattelevat paljon sitä, missä päin maailmaa alueen asukkailla on sukujuuria. Puolalaisia on päätynyt Chicagoon ja meksikolaisia Los Angelesiin juuri tästä syystä.

– Se on minusta hienoa ja järkevää toimintaa. Minnesotassa on ollut paljon skandinaaveja, jotka sopeutuvat hyvin heidän ilmastoonsa.

MLS-tapahtumilta halutaan enemmän viihdettä

Nykyisellään sarjassa pelaa jo 28 seuraa, joista kolme on Kanadasta (Toronto, Vancouver ja Montreal). Molemmat Niemisen edustamat joukkueet, New York ja San Jose, kuuluvat MLS:n alkuperäisseuroihin.

MLS:ssä on nähty vuosien saatossa joitain amerikkalaisia omaleimaisuuksia, jotka näyttävät eurooppalaiseen silmään vieraalta. Niistä ehkä tunnetuin on 2000-luvulla kokeiltu kiekkotyyliseen kuljetukseen perustuva rangaistuspotkukilpailu.

Niemisen mukaan sarja on nykyisellään mielenkiintoinen yhdistelmä eurooppalaisuutta ja amerikkalaisuutta, jossa on myös vahva latinalaisamerikkalainen vivahde.

– Se omaleimaisuus on totta kai muuttunut vuosien varrella. Peli on kuitenkin tältä mantereelta viety sinne, mutta myös Etelä-Amerikasta.

– Se on mielestäni tällä hetkellä tosi kiinnostava sekoitus eurooppalaisuutta filosofian ja seuraorganisaatioiden toiminnan, kuten esimerkiksi akatemioiden osalta, mutta samaan aikaan siellä on paljon pelaajia, valmentajia ja kulttuuria Etelä-Amerikasta.

– Totta kai kansallislaulu soi ennen matsia. Sitten on kaikkia hienoja teemajuttuja, kuten esimerkiksi supersankari-iltoja tai latinoperimän iltoja. On esiintyjiä ja ilotulitusta.

– Amerikkalainen urheilukulttuuri työnteon, seuraorganisaation ja ottelutapahtumien kautta on vahva, mikä on todella mahtavaa. Se on asia, josta heidän ei pitäisikään ottaa keneltäkään mallia, vaan päinvastoin viedä vahvana eteenpäin omaa hienoa identiteettiä, joka heillä on, Nieminen hehkuttaa.