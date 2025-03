MM-hiihtojen sabotointikohuun massiivinen käänne

Ympäristöaktivistien ryhmä Folk mot fossilmakta on perunut aikeensa keskeyttää miesten 50 kilometrin MM-hiihtokilpailu Trondheimissa.

Folk mot fossilmakta (Ihmiset fossiilivaltaa vastaan) uhkasi aiemmin keskeyttää lauantaina hiihdettävän miesten 50 kilometrin MM-kuninkuuskilpailun, koska Trondheimin kisajärjestäjät eivät suostuneet sen esittämiin ehtoihin.

Folk mot fossilmakta oli etukäteen vaatinut MM-kisoja sponsoroivien fossiilisten polttoaineiden yritysten mainonnan poistamista kisapaikoilta. Ympäristöaktivistien ryhmä vaati myös näytettäväksi tiedotusvideota, jolla olisi valistettu tarpeesta luopua kivihiilestä, öljystä ja kaasusta. Kisajärjestäjät eivät kuitenkaan taipuneet, minkä myötä aktivistit aikoivat toteuttaa uhkauksensa miesten kuninkuuskilpailun keskeytyksestä.

MTV Urheilu sai kuitenkin perjantaiaamuna tiedon, että Folk mot fossilmakta on päässyt sopuun urheilijoiden kanssa torstai-iltana. Folk mot fossilmakta ei aio enää mennä ladulle kisaa keskeyttämään, koska ei koe sitä nyt tarpeelliseksi.

– MM-urheilijat ovat ottaneet vastuun tilanteesta, joka hiihdon MM-kisojen järjestäjien olisi pitänyt hoitaa jo useita viikkoja sitten, ryhmä kertoo.

Urheilijoiden ja ympäristöaktivistien tuoreessa kehitysesityksessä on kaksi pääkohtaa. Yksi on kehittää sponsorointiprotokollaa, jotta etusijalla olisivat ilmastojohtajuutta osoittavat kumppanit, jotka haluavat sitoutua hiihtourheilun tulevaisuuden vaalimiseen pitkällä aikavälillä.

Lisäksi Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n on Folk mot fossilmaktan mukaan otettava johtoasema ilmastotoimissa, niin että se käyttää ääntään ja vaikutusvaltaansa talviurheilun kestävän tulevaisuuden eteen.

– Tämä tehdään tukemalla fossiilisia polttoaineita koskevaa kansainvälistä ydinsulkusopimusta.

Esityksen on allekirjoittanut 17 urheilijaa useista eri maista, Folk mot fossilmakta kertoo. Muutkin huolen jakavat saavat vielä liittyä joukkoon, ja ympäristöaktivistit toivovat "vilpittömästi näkevänsä joitakin norjalaisia nimiä listalla lähipäivinä".

– Urheilijoiden äänet ovat paljon tärkeämpiä kuin häiritsevä protesti.

Huoli heräsi

Ilmastoaktivistien ryhmä suunnitteli aiemmin, että se olisi istunut ladulle ylämäkeen kisan aikana. Folk mot fossilmaktan viestintävastaava Frida Steinbakk luonnehti MTV Urheilulle, että keskeytys olisi tehty rauhanomaisesti ja tietoisena urheilijoiden turvallisuudesta. Ryhmä oli informoimassa myös järjestäjiä ja poliisia, missä se olisi tempauksen yrittänyt tehdä.

MTV Urheilun haastattelemat suomalaishiihtäjät nostivat aiemmin turvallisuushuolen lisäksi kritiikissään esiin, että kyse on urheilijoille tärkeästä kilpailusta.

Syyt

Folk mot fossilmakta on viestittänyt fossiilisten polttoaineiden teollisuuden uhkaavan hiihdon tulevaisuutta sen kiihdyttäessä ilmastonmuutosta ja lyhentäessä talvia. Se on kritisoinut "hiihdon olleen pitkään areena, jossa suuret saastuttajat voivat esitellä itsensä hyvässä valossa logoilla/mainoksilla, joita on laduilla ja urheilijoilla".

Steinbakk korosti Equinorin kaltaisten jättiyhtiöiden tekevän paljon näkyvää sponsorointia, ja piirissä olevien on hänen mukaansa vaikea puhua fossiiliteollisuutta vastaan. Hänestä se on demokraattinena ongelma maassa, jossa fossiiliteollisuus on Euroopan suurinta.

– Hiihtourheilua on käytetty Norjassa fossiiliteollisuuden viherpesuun monien vuosien ajan. Haluamme juuri nyt järjestäjien ottavan vastuun siitä, koska heidän päämääränään on saada aikaiseksi kestävimmät MM-kisat koskaan, mutta he eivät kohdista huomiota lainkaan siihen, millainen uhka fossiiliteollisuus on hiihtourheilulle ja yhteiskunnallemme, Steinbakk sanoi maanantaina.

Hän peräsi, että urheilijat alkaisivat puhua suuremmalla joukolla ilmaston puolesta.