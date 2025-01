Hiihdon MM-kisoja ollaan sabotoimassa – vaatimukset pöydässä: "Skandaali"

Ympäristöaktivistit uhkaavat sabotoida Norjan Trondheimissa maaliskuun taitteessa käytäviä hiihdon MM-kilpailuja.

Ympäristöaktivistien ryhmä Folk mot fossilmakta uhkaa keskeyttää 8. maaliskuuta MM-hiihtojen ohjelmassa olevan miesten 50 kilometrin kuninkuusmatkan, mikäli ryhmän vaatimuksiin ei suostuta 5. helmikuuta mennessä.

Folk mot fossilmaktalla on kaksi vaatimusta: MM-järjestäjien on poistettava fossiilisten polttoaineiden mainonta kisapaikoilta. Lisäksi on näytettävä videota, jossa kerrotaan tarpeesta luopua kivihiilestä, öljystä ja kaasusta.

Ryhmä kirjoittaa tiedotteessaan fossiilisten polttoaineiden käytön olevan suurin uhka hiihdon tulevaisuudelle sen kiihdyttäessä ilmastonmuutosta ja lyhentäessä talvia. Tiedotteessa mainitaan norjalainen öljy- ja kaasuyhtiö Equinor ja öljyn etsintä- ja kehitysyhtiö Aker BP.

"Mahdollisuus edistää ratkaisuja"

Folk mot fossilmaktan tiedottaja Frida Steinbakk kertoo VG:lle, ettei ryhmä ole häiriköimässä häiriköimisen vuoksi, vaan saadakseen aikaiseksi keskustelua aiheesta, "josta yhteiskunta muuten kieltäytyy puhumasta rehellisesti".

– Tämä on hiihdon MM-kisoille mahdollisuus edistää ratkaisuja pääsyyllisten suojelemisen sijaan. Pallo on nyt järjestäjien käsissä. On heistä kiinni, miten he haluavat edetä, Steinbakk sanoi.

Dahlqvist: "Heidän pitäisi rauhoittua"

Ruotsin hiihtotähti Maja Dahlqvist yllättyi kuultuaan uhkauksesta Expressen-lehden Vallaboden-podcastissa. Hän uskoo, että aktivistien toimilla olisi suuret seuraukset.

– Se olisi skandaali. Jotkut yrittivät myös viime vuonna Vasaloppetin aikana. Ajattelen, että mielipiteitä voi osoittaa toisinkin tavoin, Dahlqvist kommentoi.

Hiihtäjän mukaan protestitoimet vaikuttaisivat varmasti hiihtäjien turvallisuuteen.

– Minusta heidän pitäisi rauhoittua vähän, ruotsalainen latasi.

Dahlqvistilta udeltiin, miten hän reagoisi, jos aktivistit yrittäisivät estää hänen etenemisensä.

– Sitä ei tiedä, miten moiseen tilanteeseen reagoisi. Toivon kuitenkin, että toimisin hyvällä tavalla ja ratkaisisin tilanteen.

Eri tempauksia

Hiihdossa on aika ajoin nähty aktivistien yrityksiä häiritä kilpailua.

Viime maaliskuussa kolme ympäristöaktivistia pyrki häiritsemään Ruotsin klassikkokilpailu Vasalopetin voittoon hiihtäneen Torleif Syrstadin matkantekoa viimeisellä kilometrillä. Järjestyksenvalvojat saivat kuitenkin vietyä aktivistit ladulta syrjään.

Joulukuussa 2023 ympäristöaktivistit yrittivät puolestaan keskeyttää maailmancupin miesten 20 kilometrin yhdistelmäkilpailun juuri Trondheimissa. Kisajärjestäjät taklasivat aktivistit ennen kuin nämä ehtivät tehdä suurta vahinkoa, joskin aktivistit ehtivät kaataa oranssia ainetta ladulle.

Joulukuussa 2022 Lillehammerissa hiihdetyssä maailmancupin miesten 20 kilometrin yhteislähtökilpailussa ilmastoaktivistit ryntäsivät ladulle. He levittivät lakanansa ladun poikki ja suihkuttivat keltavihreää nestettä, joka haittasi hiihtäjien menoa.