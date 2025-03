Suomalais- ja norjalaishiihtäjät loistavat tällä listalla poissaolollaan – USA:n huippu: "Osoittaa, miten pahasta ongelmasta on kyse"

29 hiihtäjää, mutta ei yhtään norjalaista eikä suomalaista. Ympäristöaktivistien kanssa tehtyyn sopuun ei ole liittynyt allekirjoituksellaan urheiljoita muun muassa näistä merkittävistä hiihtomaista.

Ympäristöaktivistien ryhmä Folk mot fossilmakta ei lopulta yrittänyt keskeyttää lauantaista miesten 50 kilometrin MM-kuninkuusmatkan kilpailua Trondheimissa lyötyään urheilijoiden kanssa kättä.

Urheilijat ja ympäristöaktivistit sopivat rakentavansa liittouman ja laativansa yhteisen kehitysesityksen Kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle kesäkuun kansainväliseen kongressiin. Esityksessä perätään, että sponsoroinnissa etusijalla olisivat ilmastojohtajuutta osoittavat kumppanit ja FIS:n on näytettävä esimerkkiä ympäristöasioissa.

Folk mot fossilmakta on viestittänyt fossiilisten polttoaineiden teollisuuden uhkaavan hiihdon tulevaisuutta sen kiihdyttäessä ilmastonmuutosta ja lyhentäessä talvia. Se on kritisoinut "hiihdon olleen pitkään areena, jossa suuret saastuttajat voivat esitellä itsensä hyvässä valossa logoilla/mainoksilla, joita on laduilla ja urheilijoilla".

Folk mot fossilmakta esitti aiemmin vaatimuksina, että MM-kisoja sponsoroivien fossiilisten polttoaineiden yritysten mainonnan poistettaisiin kisapaikoilta ja näytettäisiin tiedotusvideota, jolla olisi valistettu tarpeesta luopua kivihiilestä, öljystä ja kaasusta. Näihin ehtoihin kisajärjestäjät eivät suostuneet.

Urheilijoiden kanssa saadun sovun myötä aktivistit seurasivat lauantain hiihtokilpailua häiriötä aiheuttamatta yleisön joukossa metsässä ja osa heistä kannusti kilpailijoita.

"Kannustivat minua todella kovaa"

Kehitysesityksestä on viestitty tiedotteessa, jonka on allekirjoittanut toistaiseksi 29 urheilijaa useista eri maista. Yhdysvalloista mukana ovat esimerkiksi Jessie Diggins, Julia Kern, JC Schoonmaker ja Gus Schumacher, jota MTV Urheilu haastatteli asiasta lauantaina vapaalla hiihdetyn 50 kilometrin MM-kilpailun jälkeen.

– Olen puhunut puhunut ilmastoasioista aiemminkin. Koen olevani ilmeinen valinta tuollaiseen joukkoon, 26:nneksi 50 kilometrillä sijoittunut Schumacher kertoi osallistumisestaan.

– Keskustelut ovat sujuneet hienosti. Olen erittäin iloinen, että on saatu aikaan keskusteluja eikä tehty vain mielenosoitusta. Kaikki tulisivat haastattelualueelle sanomaan, että emme voi suvaita kisan keskeyttämistä.

MTV Urheilu oli metsässä seuraamassa, miten suurin osa Folk mot fossilmaktan yli kahdestakymmenestä aktivistista seurasi kisaa oransseissa liiveissä ja ääntä lähti raikuvasti urheilijoiden kannustukseksi. Schumacher ei voinut olla kuulematta joukkoa.

– He kannustivat minua todella kovaa. Se oli todella siistiä. Se teki minut ylpeäksi siitä, että olen käynyt noita keskusteluja. Menemme eteenpäin ja yritämme saada fossiilisponsoreita pois tällaisista tapahtumista.

Schumacher myönsi pelänneensä, että aktivistit olisivat yrittäneet keskeyttää kisaa, eikä pelkästään ennen kuin sopuun oli päästy.

– Jopa tänään (lauantaina), et koskaan tiedä. Luotan heihin, mutta olen nähnyt protesteja aiemmin. Varmistimme, että olemme valmiita, mitä ikinä tapahtuukin, mutta oli todella siistiä nähdä heidät siellä joka kierroksella kannustamassa todella kovaa.

Ongelma

Gus Schumacher on ottanut ilmastoasioihin aiemminkin kantaa.2025 Federico Modica/NordicFocus

Folk mot fossilmakta on kritisoinut norjalaisten hiihtäjien hiljaisuutta fossiilisponsoreista. Ryhmä on nostanut esiin Equinorin kaltaisten jättiyhtiöiden tekevän paljon näkyvää sponsorointia.

– Toistaiseksi yksikään norjalainen urheilija ei ole asettunut tueksi. Voisi luulla, että maailman parhaat murtomaahiihtäjät olisivat kiinnostuneita puhumaan urheilua uhkaavia asioita vastaan? tuoreimmassa tiedotteessa kirjoitetaan.

Allekirjoittajien joukossa ei ole myöskään esimerkiksi suomalaishiihtäjiä. Suomessa energiayhtiö St1 kuuluu Hiihtoliiton pitkäaikaisiin pääyhteistyökumppaneihin.

Yhden maailmancupin osakilpailun urallaan voittanut Schumacher kommentoi norjalaisten ja suomalaisten sivussa olemista terävästi mutta myös ymmärtäväisesti.

– Ajattelen, että se osoittaa, miten pahasta ongelmasta on kyse. Kun on joukkueita, joita sponsoroivat öljy-yhtiöt, et halua sanoa mitään. Et ehkä sopimussyistä voi sanoa mitään.

Schumacher painotti, ettei hän lähde norjalaisia ja suomalaisia tuomitsemaan.

– Tiedän, että noissa joukkueissa on ihmisiä, jotka välittävät ilmastonmuutoksesta.

– Sitä toivoo, että kaikki jakaisivat arvosi täsmällisesti, mutta jokaisella on eri maailmankatsomuksensa ja ymmärrän täysin, miksi ihmiset päättävät sanoa tai olla sanomatta, mitä he sanovat tai eivät sano.

Schumacher mainitsi öljy-yhtiön sponsoroivan hänen edustamaansa seuraa.

– Siksi tarvitsemme keskusteluja. On vaikea puhua. Ajattelen, että otamme tässä askeleen oikeaan suuntaan.

Kun MTV Urheilu haastatteli aiemmin kisojen aikana suomalaishiihtäjiä, useampi ei halunnut ottaa aktivistien ajamaan asiaan tarkemmin kantaa, mutta suomalaiset olivat joukolla sitä mieltä, että kilpailun keskeyttäminen olisi täysin väärä tapa toimia.

Myöskään yhtään saksalaishiihtäjää ei allekirjoittajien listalla ole.

Sopuun nimellään liittyneet allekirjoittaneet hiihtäjät: