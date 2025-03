Näin aktivistit tekivät MM-hiihtojen kuninkuusmatkalla – MTV Urheilu todisti: "Miettikää"

Ympäristöaktivistit seurasivat miesten 50 kilometrin kuninkuusmatkaa Trondheimin MM-hiihdoissa kannustaen.

Ympäristöaktivistien ryhmä Folk mot fossilmakta (Ihmiset fossiilivaltaa vastaan) aikoi aiemmin keskeyttää miesten lauantaisen 50 kilometrin MM-hiihtokilpailun. Se oli vaatinut MM-kisoja sponsoroivien fossiilisten polttoaineiden yritysten mainonnan poistamista kisapaikoilta ja näytettäväksi tiedotusvideota, jolla olisi valistettu tarpeesta luopua kivihiilestä, öljystä ja kaasusta.

Kisajärjestäjät eivät taipuneet, ja aktivistit aikoivat mennä ladulle kesken kuninkuusmatkan ylämäkeen urheilijoiden turvallisuus huomioiden.

MTV Urheilun aiemmin haastattelemat suomalaisurheilijat olivat nostaneet myös esille, miten tärkeä MM-kilpailu urheilijoille on.

Lopulta Folk mot fossilmakta kertoi perjantaina, että se oli päässyt urheilijoiden kanssa sopuun torstai-iltana. Urheilijat ja ympäristöaktivistit sopivat rakentavansa liittouman ja laativansa yhteisen kehitysesityksen Kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle kesäkuun kansainväliseen kongressiin. Esityksessä halutaan, että sponsoroinnissa etusijalla olisivat ilmastojohtajuutta osoittavat kumppanit ja FIS:n on Folk mot fossilmaktan mukaan toimittava esimerkillisesti ympäristöasioissa.

Ympäristöaktivistit katsoivat sovun myötä, ettei kilpailua ole tarpeellista keskeyttää. Ryhmä meni kuitenkin seuraamaan kilpailua metsään ladun viereen yleisöpaikoille sanomaansa esiin tuoden.

Folk mot fossilmaktan paikalla ylämäen varrella oli noin kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen aktivistia, joista suurin osa oli pukeutunut oranssiin liiveihin. Aktivisteilla oli lakanoita, joista joissakin oli esillä Folk mot fossilmaktan nimi ja osassa ilmastokriisiviestejä.

MTV Urheilu seurasi ympäristöaktivisteja, kun hiihtäjät painelivat eri otteisiin paikan ohi. Osa heistä hurrasi hiihtäjille, ja tilanne eteni kaikin puolin ystävällismielisesti.

Näet aktivistien reaktion ohi painelleisiin hiihtäjiin ylälaidan videolta.

Poliisi ja järjestyksenvalvojat olivat tietoisia aktivistien sijainnista. Välittömässä läheisyydessä oli maltillisesti turvahenkilöstöä, eikä kilpailun sabotointia selkeästikään pidetty todennäköisenä.

"Nauttikaa mutta miettikää"

Folk mot fossilmaktan viestintävastaava Frida Steinbakk heilutti Norjan lippua.Tuomas Hämäläinen

Folk mot fossilmakta on viestittänyt fossiilisten polttoaineiden teollisuuden uhkaavan hiihdon tulevaisuutta sen kiihdyttäessä ilmastonmuutosta ja lyhentäessä talvia. Se on kritisoinut "hiihdon olleen pitkään areena, jossa suuret saastuttajat voivat esitellä itsensä hyvässä valossa logoilla/mainoksilla, joita on laduilla ja urheilijoilla".

MTV Urheilun jo aiemmin haastattelemalla Folk mot fossilmaktan viestintävastaavalla Frida Steinbakkilla oli lauantaina ladun vierellä selkeä viesti.

– Nauttikaa mutta miettikää myös, mitä maailmassa tapahtuu ja mikä vastuu meillä on. Älkää unohtuko kriisiä, joka meillä on. Toivon, että kaikilla on hauskaa, hän sanoi.

Ennen kuin ryhmän ihmiset olivat alkaneet pukea liivejä ylleen, Steinbakk yllättyi, kun monet tunnistivat heidät jo tuolloin.

– Ihmiset ovat seuranneet keskusteluja ja kuulleet viestin.

– Urheilijoiden äänet ovat tärkeimpiä. Jos pystymme saamaan enemmän ihmisiä mukaan ja tekemään töitä, voimme saada muutoksen aikaan.

"Tärkeintä on tehdä jotakin"

Folk mot fossilmaktan aktivisteja ladun vieressä.Tuomas Hämäläinen

Yhtenä muutamista uusina mukaan tulleista henkilöistä Folk mot Fossilmatkan joukkoon oli liittynyt Trondheimissa asuva Line Steen.

– Ajattelen, että ilmastonmuutos on todella tärkeä teema. Alkaa olla myöhäistä, ja meidän täytyy tehdä jotain niin pian kuin mahdollista. Mitään ei tapahdu, jos istun vain kotona enkä yritä saada muutosta aikaan, Steen kertoi.

Luontoa rakastava Steen sanoi olleensa aiemmin tukemassa muita ryhmiä lahjoituksin. Nyt hän oli ensimmäistä kertaa kentällä esillä kasvoillaan ja hänellä oli painava viesti.

– Monet voivat ajatella, ettemme voi tehdä paljoakaan. Se ei pidä paikkaansa. On paljon, mitä voimme tehdä, jokaiselle jotain.

– Jos sinulla on ylimääräistä rahaa, voit tehdä pieniä lahjoituksia. On paljon organisaatiotyötä ja taustatyötä. Ei tarvitse mennä ulos ja olla esillä. Voit auttaa vähän siellä täällä. Tärkeintä on tehdä jotakin.