Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet tapaamista.
Afganistania hallitsevan Talebanin edustajat tapasivat tänään EU:n virkamiehiä Brysselissä, kertoo keskusteluista tietävä afganistanilainen virkamies.
Virkamies luonnehti Talebanin ja EU:n neuvotteluja rakentaviksi. Hänen mukaansa on toivoa, että neuvottelut johtavat myönteiseen kehitykseen.
Keskusteluja käytiin samaan aikaan, kun EU pyrkii palauttamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita takaisin Afganistaniin.
Useat ihmisoikeusjärjestöt pitävät tapaamista sitä unionin arvojen vastaisena.