Talebania syytetään raskaana olleen poliisin surmaamisesta – "He tappoivat äidin silmiemme edessä"

Uutiskanava CNN:lle tapauksen on varmistanut myös paikallinen toimittaja, jonka mukaan nainen oli kahdeksannella kuulla raskaana ja työskenteli vankilassa.

Taleban on kertonut CNN:lle, ettei ollut osallinen kuolemaan, mutta on käynnistänyt tutkinnan asiasta. Tutkinta ei ole vielä valmis.

CNN on saanut haltuunsa videon, jossa naisen poika kertoo, että talebanit tulivat perheen taloon, heitti veljekset ulos ja sitoivat heidät kiinni.

– He tappoivat äidin silmiemme edessä. He tappoivat hänet veitsellä, poika sanoi videolla.

Taleban on vakuuttanut, että naisilla on merkittävä asema afganistanilaisessa yhteiskunnassa ja luvannut pääsyn koulutukseen.

Liikkeen lupauksiin on kuitenkin suhtauduttu epäilevästi, sillä ihmisten takaraivossa painaa parinkymmenen vuoden takainen hirmuhallinto, joka kohteli naisia huonosti.

Muitakin esimerkkejä talebanien käytöksestä on nähty. Joitakin naisia on käsketty pois työpaikoilta ja myös naisten järjestämiä mielenosoituksia on hajotettu voimakeinoin, jopa aseilla.