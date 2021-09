Kaksi afganistanilaistoimittajaa kertoo joutuneensa Talebanin pahoinpitelemäksi – tilanne sai alkunsa kesken työtehtävän

Toisella miehistä on suuret, punaiset vyön kaltaiset jäljet alaselässä ja jaloissa. Hänen kollegallaan on samanlaiset pahoinpitelyn jäljet olkapäissä ja käsivarsissa.

"He nostivat kepit ja löivät meitä kaikella voimallaan"

– He nostivat kepit ja löivät meitä kaikella voimallaan. Kun he hakkasivat meitä, he huomasivat meidän pyörtyneen. He veivät meidät selliin lukkojen taakse muutaman muun kanssa, hän kuvailee.