Afganistanissa jälkijäristys – uhriluvut ovat nousseet tuhansiin, lääkkeistä pula

Tämän viikkoisissa maanjäristyksissä on loukkaantunut yhteensä yli 2000 ihmistä ja kymmenet tuhannet kodit ovat tuhoutuneet osittain tai täysin.

Pula lääkkeistä

Paikalliset viranomaiset kertovat, että maassa on pula lääkintätarvikkeista.

- Terveysministeriöllä ei ole tarpeeksi lääkkeitä. Tarvitsemme lääkinnällistä apua ja muita välttämättömiä tarvikkeita, sillä kyseessä on iso katastrofi, maan katastrofiministeriön puhemies Mohammad Nassim Haqqan kertoo Reutersille.

Intia, Etelä-Korea, Taiwan, Yhdistyneet arabiemiraattikunnat ovat luvanneet toimittaa maahan apua. Reutersin mukaan Pakistanin toimittama apu on jo saapunut maahan. Maanjäristyksen keskus oli vaikeakulkuisella maaseudulla, joka luo haasteita avun toimittamiselle.

Afganistanin tilanne vaikea

Afganistanin tilanne on maanjäristyksien myötä heikentynyt entisestään. Maa on ollut Talebanin vallan alla viime vuoden elokuusta lähtien, ja on kamppaillut muun muassa ruokapulan kanssa.