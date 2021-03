Taksitolpalla on tusina autoa jonossa, muttei yhtään asiakasta: "Jos nyt vielä suljetaan kaikki, ei tästä tule yhtään mitään"

Helsinkiläisellä taksitolpalla on monta autoa jonossa, mutta asiakkaita ei näy.

Taksialaa on jo vuoden piinannut yhteiskunnan sulkeutuminen.

Jared kertoo, että asiakkaita on nyt noin viidesosa verrattuna vuoden takaiseen.

Työpäiviä venytetään 16-tuntisiksi

Tuntikaupalla seisoskelu on tuttua myös viereisessä autossa asiakkaita odottavalle Said Ahmed Hersille, joka ajaa taksia Lähitaksille. Hän on aloittanut päivänsä aamukuudelta ja kertoo jatkavansa iltakymmeneen.