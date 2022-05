Takavuosien suosituista tv-sarjoista tunnettu Dennis Waterman on kuollut

Pitkän uran tehnyt näyttelijä Dennis Waterman on kuollut 74-vuotiaana espanjalaisessa sairaalassa, The Guardian uutisoi.

Perhe kirjoittaa The Guardianin julkaisemassa tiedotteessa, että Waterman nukkui rauhallisesti pois vaimonsa Pamin läsnäollessa. Lisäksi perhe toivoo rauhaa ja yksityisyyttä vaikeana aikana.

Waterman tuli tunnetuksi suomalaisille TV-katsojille englantilaisesta dekkarisarjasta Ryhmä Pullman, jossa hänellä oli Gerry Standingin rooli. Hän näytteli myös tv-sarjoissa Mind ja The Sweeney. Näyttelijän viimeiseksi elokuvaksi jäi vuonna 2020 julkaistu komedia Never too late.