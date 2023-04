Emmi Peltonen vaarassa pudota maajoukkueesta

Myös tammikuussa Espoossa järjestetyt EM-kotikisat jäivät haaveeksi, kun arvokilpailuja edeltäneet ja vaadittavat näyttöpaikat hupenivat yksi kerrallaan. Peltonen on sijoittunut aikuisten EM-kilpailuissa parhaimmillaan viidenneksi vuonna 2020.

– Meillä on hyvin avoimesti ja tarkasti kirjatut maajoukkueen valintakriteerit. On määritelty tietyt pisterajat ja elementtisuoritukset, jotka tulee olla tehtynä, jotta urheilija saa nimeämisen maajoukkueeseen, Suomen taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen avasi STT:lle puhelimitse.

– Päättyneellä kaudella hänellä oli puutteita kriteereissä. Hän esittää starttileirillä puuttuvat näytöt, ja asia on sillä käsitelty.

Taitoluisteluliitto on käynyt asian läpi luistelijan kanssa. Peltoselle täydennysmahdollisuuden pitäisi olla lähes läpihuutojuttu, jos hän vain on luistelukunnossa.

– Ei ole kyse mistään supervaikeista asioista. Meillä on minimikriteerit, joten on kaikkia urheilijoita kohtaan yhdenvertaista ja reilua, että minimikriteerien suorittaminen edellytetään kaikilta urheilijoilta. En usko, että se on minkäänlainen ongelma hänen kohdallaan.