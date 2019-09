Taiteilija rakensi Töölönlahdelle vesivoimalan kierrätysmateriaaleista – "Odotan jännityksellä mitä aivoni keksii seuraavaksi"

Voimalan lapaa pyörittävä vesi tulee purkuputkesta, josta pumpataan merivettä lahden vedenlaadun parantamiseksi. Kierrätysmateriaaleista tehty voimala on nimetty Hugoksi taiteilijan lapsenlapsen mukaan. Mutta miksi ihmeessä se on tehty?

– Ajatuksena näissä kaupunkiteoksissa on yleensä aiheuttaa ihmisissä hämmästystä, riemua ja iloa. Keväällä kokeilin laittaa pienen puromyllyn, mutta sitten tuli ajatus tehdä siitä huomattavasti vaikeampi eli tein siitä voimalaitoksen, perustelee Puustinen.

Matkapuhelin lataukseen maksutta

Kaupunkilaiselle Hugo-voimala tarjoaa mahdollisuuden ladata matkapuhelinta vaikka kesken juoksulenkin. Maksutta ja ilman sähkönsiirtomaksua. Se on jotakin taiteen ja käyttöesineen välillä, eikä välttämättä jää lajissaan ainoaksi. Puustinen alkaa ideoida uusia voimaloita eri puolille kaupunkia.

Vähättelijöille Puustinen muistuttaa, että Hugo on toistaiseksi tuottanut enemmän sähköä kuin Olkiluoto 3. Entä miten taiteilija on ottanut huomioon sähköturvallisuuden? Esimerkkejä tuleen syttyneistä älypuhelimista on runsaasti viime vuosilta. Kyltin maininta suurjännitteestä lienee huumoria.