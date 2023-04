Tähtipakki Erik Karlsson laittoi historiankirjat uusiksi – tähän ei ole NHL:ssä pystytty yli 30 vuoteen

Maalien myötä ruotsalaistähti puhkaisi ensimmäisenä eurooppalaispuolustajana 100 tehopisteen rajan yhden NHL-runkosarjan aikana. Karlsson on nakuttanut nyt kaikkiaan 25+75 pistettä. Hän on vasta historian kuudes puolustaja, joka onnistuu keräämään 100 pistettä yhdellä kaudella.

Kaksi kertaa NHL:n parhaaksi puolustajaksi valitun Karlssonin vire on ollut suorastaan mykistävää. Kolmella edellisellä kaudella loukkaantumisista kärsinyt tähtipakki sai aikaan yhteensä 97 tehopistettä. Taiturin edellinen yhden kauden piste-ennätys (16+66=82) syntyi Ottawa Senatorsin paidassa kaudella 2015–2016.

Vaikka Karlsson on ollut hurjassa vedossa, tulee San Josen kausi päättymään runkosarjaan. Joukkue on läntisen konferenssin kolmanneksi viimeisenä, kun otteluita on runkosarjassa jäljellä kaksi.