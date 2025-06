Tähtiloistoa! Kanada ja Ruotsi julkaisivat ensimmäiset pelaajat olympialaisiin

Kanada ja Ruotsi nimesivät ensimmäiset pelaajansa tuleviin olympialaisiin. Mukana on tukku NHL:n kirkkaimpia tähtiä.

Ruotsin maajoukkueessa nähdään puolustajat Rasmus Dahlin ja Victor Hedman. 25-vuotias Dahlin on Buffalo Sabresin kapteeni ja vuoden 2018 ykkösvaraus. Hedman on puolestaan Tampa Bay Lightningin kapteeni, jolla on vyöllään yli 1100 NHL-ottelua. Palkintokaapista löytyy kaksi Stanley Cupia vuosilta 2021 ja -22.

Neljä muuta nyt nimettyä pelaajaa ovat hyökkääjiä. Olympialaisissa nähdään Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, William Nylander ja Lucas Raymond.

Nelikosta kokenein on Landeskog, joka palasi keväällä lähes kolmen vuoden tauon jälkeen pelikentille pahan polvivamman jäljiltä. Trio Kempe-Nylander-Raymond nähtiin alkuvuodesta pelatussa 4 Nations -huipputurnauksessa.

Kivikova Kanada

Kanadan ensimmäisistä kuudesta pelaajasta viisi on hyökkääjiä. Nimilista on kivikova: Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Brayden Point ja Sam Reinhart. Kuusikon täydentää Coloradon tähtipakki Cale Makar.

Urallaan kaiken vähintään kerran voittanut Crosby tavoittelee Milano-Cortinan kisoista kolmatta olympiakultaansa. MacKinnon on kolmella edellisellä NHL-kaudella tehnyt jokaisella vähintään 110 pistettä. Alkuvuoden 4 Nations -turnauksessa hänet valittiin arvokkaimmaksi pelaajaksi.

McDavid on sarjan ehdotonta eliittiä. Edmonton Oilersin supertähti on ylittänyt viimeisen kahdeksan runkosaarjakauden aikana seitsemän kertaa sadan tehopisteen rajan. Tällä hetkellä McDavid metsästää uransa ensimmäistä Stanley Cupia.

Tuon haasteen edessä on Floridan Sam Reinhart, joka on tämän kevään finaaleissa tehnyt pelattuihin viiteen peliin tehot 3+3.

Brayden Point oli viime kaudella Tampa Bayn tärkeimpiä syömähampaita tekemällä 77 peliin 42 maalia. 29-vuotias Point on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Hedmanin tavoin.

Cale Makar voitti juuri toistamiseen Norris Trophyn, joka myönnetään NHL:n parhaalle puolustajalle. Makar takoi viime kaudella 80 runkosarjapeliin hurjat 92 pistettä (30+62).