NHL-hirmuhyökkääjä USA:n kapteeniksi – myös Ruotsin valinta julki

Tampa Bay Lightningin puolustaja Victor Hedman on Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni helmikuussa pelattavassa neljän maan turnauksessa. Yhdysvallat puolestaan nimesi kapteenikseen Toronto Maple Leafsin keskushyökkääjän Auston Matthewsin.

Ruotsin joukkueen varakapteeneja ovat Edmonton Oilersin puolustaja Mattias Ekholm, Pittsburgh Penguinsin puolustaja Erik Karlsson ja Toronto Maple Leafsin hyökkääjä William Nylander.

Yhdysvaltain varakapteeneja ovat Florida Panthersin laitahyökkääjä Matthew Tkachuk ja Boston Bruinsin puolustaja Charlie McAvoy.

Ensimmäistä kauttaan Maple Leafsin kapteenina oleva Matthews, 27, on NHL:n pelätyimpiä maalitykkejä. Hän on voittanut runkosarjan maalikuninkuuden kolmesti. Lisäksi Matthews on vienyt nimiinsä muun muassa kauden tulokkaan Calder-palkinnon vuonna 2017 ja arvokkaimman pelaajan Hart-palkinnon 2022.

Lightningin kapteeni Hedman, 34, palkittiin pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana 2020 ja NHL:n parhaana puolustajana 2018. Hedman on ollut voittamassa Lightningissa kahdesti NHL:n mestaruutta.

Suomi nimesi kapteenikseen Aleksander Barkovin aiemmin torstaina. Kanada puolestaan ilmoittaa kapteeninsa myöhemmin tänään.

Neljän maan turnauksessa kohtaavat NHL-miehistöillä Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat ja Kanada. Bostonissa ja Montrealissa pelattava turnaus käynnistyy paikallista aikaa 12. helmikuuta.

NHL kertoi Ruotsin ja Yhdysvaltojen kapteenivalinnoista torstaina kotisivuillaan.