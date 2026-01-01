Norjan tähtihiihtäjä Astrid Öyre Slind jää pois Tour de Skiltä sairastumisen vuoksi, kertoo NRK.
Slind heräsi aamulla flunssan oireisiin.
– Hänellä oli kurkkukipua ja muita flunssan oireita, joten valitettavasti meidän piti heittää pyyhe kehään. Hän on tällä hetkellä hotellilla, mutta yritämme saada hänet kotiin tämän päivän aikana, Norjan valmentaja Ove Feragen sanoo NRK:lle.
Sairastuminen on Slindille kova kolaus, sillä hän oli ennen torstain takaa-ajokisaa Tour de Skin kokonaistilanteessa toisena 50 sekunnin päässä Jessie Digginsistä.