Tähtiharrastajat huomio! Videolle tallentunut Neowise-komeetta on nyt nähtävissä Suomen taivaalla – seuraava mahdollisuus 6800 vuoden päästä

Neowise-komeetta on saanut nimensä Nasan avaruusteleskoopilta. Komeetta havaittiin maaliskuussa kappaleen ollessa 250 miljoonan kilometrin päässä Maasta.

Komeetan ydin on viisi kilometriä leveä ja sillä saattaa olla tavallisesta poiketen jopa kolme pyrstöä. Lähimpänä Maata Neowise on ensi viikon puolivälissä, jolloin välimatkaa on 103 miljoonaa kilometriä.