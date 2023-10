Tähden äiti avautui poikansa häirinnästä – sitten maajoukkuepelaajaan otti yhteyttä David Beckham

Maguire, 30, on ajautunut Erik ten Hagin päävalmentaja-aikana Unitedin vakiokokoonpanon ulkopuolelle, ja viime kauden jälkeen hän joutui luopumaan seuran kapteeninnauhasta. Maguiren kokema häirintä nousi uusiin sfääreihin syyskuussa pelatussa Skotlannin ja Englannin välisessä maaottelussa, kun skotlantilaisfanit herjasivat armotta oman maalin tehnyttä englantilaispuolustajaa.

– Luulen, että kun urheilija käy läpi vaikeita hetkiä, on käsiteltävä myös menneitä kokemuksia. Jokaisen uraan mahtuu ylä- ja alamäkiä. Maailman suurimman seuran (Unitedin) kapteenius oli valtava saavutus, ja olin tehtävässä kolme ja puoli vuotta. Hän (Beckham) on ollut siinä asemassa ja tietää, millaista se on, Maguire taustoitti.