Syyttäjä: Piispa Teemu Laajasalon firmasta lähti virheellistä tietoa verottajalle useilta tilikausilta

Laajasalon juttua piti istua Helsingin käräjäoikeudessa ensi viikolla, mutta syytetyn aloitteesta oikeus päätyi käsittelemään asian kirjallisena. Siksi myös syyte on tullut julkiseksi.

Kirjanpidon tulos 46 000 euroa liian pieni



"Olisi pitänyt tarkistaa"



Kirjallisessa vastauksessaan Laajasalo vetoaa muun muassa siihen, että mitään aineistoa ei ole puuttunut, kadonnut tai tuhottu. Hän on myös korjannut virheet oma-aloitteisesti ennen tutkintaa.

– Laiminlyönti liittyy vain yksittäisiin tapauksiin ja nekin johtuvat vain huolimattomuudesta. Tilinpäätökset on tehty. Kaikki materiaali on tallella. Kaikki puutteet on oma-aloitteisesti korjattu, vastauksessa sanotaan.