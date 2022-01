Syyttäjä puolusti KRP:n esitutkintaa ja todistajia sotarikoskäräjillä: "Tarvittaisiin aikamoinen käsikirjoittaja Massaquoin lavastamiseen"

Loppulausunnossaan syyttäjät laskivat, että yli 60 todistajaa on nimennyt Massaquoin tai Angel Gabrielin rikosten tekijäksi. Massaquoin puolustus on kritisoinut 20 vuotta väitettyjen tapahtumien jälkeen kerättyjä todistajanlausuntoja ja erityisesti sitä, miten osa todistajista on muuttanut kertomustaan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

"Muistikuvien muuttumiseen monia syitä"

Puolustus on arvostellut keskusrikospoliisin (KRP) esitutkintaa siitä, että todistajien etsimisessä auttoi paikallinen aktivisti, jonka puolustus on epäillyt vähintään johdatelleen todistajia Massaquoin tunnistamiseen.

– Häntä on tarvittu, koska hän on paikallinen ja puhuu kieltä, on ihmisille tuttu ja turvallinen. Sota on Liberiassa edelleen hyvin arka aihe, ja moni edelleen joutuu ongelmiin, jos puhuu sodasta ja varsinkin, jos syyttää jotakuta siitä, Laitinen sanoi.