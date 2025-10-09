Syyslomaa vietetään tänä vuonna viileässä, mutta varsin poutaisessa säässä.

Pohjoisvirtaus tuo koleutta ja yöpakkasia etelään asti, mutta sateet jäävät vähäisiksi.

Lämmin etelävirtaus väistyy, ja tilalle saadaan pohjoisen puoleista virtausta, joka tuo mukanaan kuivempaa ja kylmempää ilmaa.

– Lauantaina meille saapuva matalapaine siirtyy nopeasti Venäjälle, ja sen jälkeen säätyyppi muuttuu, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Kuivaa säätä ja yöpakkasia

Sateet jäävät ensi viikolla vähäisiksi.

Valtaosa Suomesta on keskimääräistä kuivempaa aluetta, ja voimakkaita syysmyrskyjä ei ole näköpiirissä.

Jos tuuli heikkenee ja taivas selkenee, öisin voi olla pakkasta etelässä asti.

Lapissa sen sijaan sää pysyy hieman tavanomaista lämpimämpänä.

– Tällä ennusteella syyslomat vietetään Suomessa varsin kuivissa merkeissä, vaikka ilma viileneekin, Pouta sanoo.

Euroopan sää vaihtelee

– Jos pitäisi valita, niin ensimmäisen lomaviikon viettäisin Portugalin puolella ja toisen aurinkorannikolla, Pouta toteaa.