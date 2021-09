Syyslomat kolkuttelevat jo ovella – tältä näyttää lomaviikkojen sää nyt

Forecan blogissa julkaistu pitkän ajan ennuste kertoo, että koulun syyslomia saatetaan viettää Suomessa tavanomaista hieman lämpimämmässä säässä, varsinkin kahdella ensimmäisellä syyslomaviikolla. Näin pitkälle ennustaminen on kuitenkin epävarmaa.

Ensimmäiselle syyslomaviikolle lämpöä Turun seudulle

– Kuukausiennusteen perusteella Euroopan länsiosassa viikon keskilämpötila on tässä vaiheessa lähellä keskimääräistä tai sen yläpuolella, ja lämpöä voi levitä Suomeen asti, toteaa meteorologi Anna Latvala Forecan blogissa.

Toinenkin syyslomaviikko voi olla keskimääräistä lämpimämpi

– Koko Pohjois-Euroopan alue on ennusteessa vuodenaikaan nähden keskimääräistä lämpimämpi. Kyseessä on kuitenkin jo lokakuun loppupuoli ja silloin lämpötila on jo tilastollisesti selvästi kuun alkuosaa alempi, joten voi olla, että tässä vain sama säätyyppi jatkuu pitempään, Anna Latvala sanoo blogissa.