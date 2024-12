Maajussi-Kalle ja puoliso Niina odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

Maajussille morsian -ohjelmassa toisensa tavanneet Kalle Linkki ja Niina Linkki Wunsch odottavat esikoistaan, jonka laskettu aika on keväällä. Niinalla on harvinainen sydämen rytmihäiriösairaus nimeltään katekoliamiiniherkkä monimuotoinen kammiotakykardia, eli cpvt.

Niina avautuu raskaudestaan Instagram-tilillään ja kertoo olevansa hyvässä ja tarkemmassa seurannassa.

– Mun sydänsairaus vaikuttaa muhun raskaana samoin kuin se vaikuttaa ilman raskauttakin. Tietoa ja tutkimusta tän harvinaisen sydänsairauden ja raskauden yhdistelmästä ei juuri ole, mutta oon kokenut, ettei oireet oo pahentuneet mitenkään merkittävästi raskauden aikana, Niina aloittaa pitkän kirjoituksen.

Niina kertoo tarvitsevansa raskauden aikana enemmän lepoa, ja hän on ottanut elämää muutenkin rauhallisemmin. Kaikki on kuitenkin mennyt tähän mennessä tosi hyvin.

– Mun sydänsairaus on siis harvinainen perinnöllinen rytmihäiriösairaus CPVT (katekoliamiiniriippuvainen polymorfinen kammiotakykardia), jossa adrenaliini aiheuttaa kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja voi aiheuttaa tajuttomuuskohtauksia ja/tai sydänpysähdyksen. Tällä hetkellä tilanne on ollut pidempään jo hyvä ja oon oppinut elämään CPVT:n kanssa hyvin. Toki kaikki voi muuttua millon vaan, niin ku toisaalta kenellä vaan meistä. Mun turvana on sydämentahdistin, lääkitys ja elvytystaitoinen lähipiiri.

Niinan mukaan parin lapsella on 50 prosentin mahdollisuus saada perinnöllinen sydänsairaus.

– CPVT:ssä tiedetään jo useita geenejä, jotka tän aiheuttaa, jolloin myös sairauden seulonta on helpompaa geenitesteillä. Se on ihan mahtavaa! Mutta valitettavasti mulla ei oo mikään näistä jo löydetyistä geeneistä, vaan joku vielä harvinaisempi versio. Joten tilanne vaatii seurailua, tietoisuutta ja no - ihan normaalin elämän elämistä.

– Toki tähän kaikkeen liittyy valtavasti pohdintaa siitä, että mitä jos meidän lapsella on myös sydänsairaus. Kalle sano mulle kerran että ”sillonhan meidän lapsella on maailman paras esimerkki näyttämässä, kuinka voi elää älyttömän onnellista, hyvää ja täyttä elämää myös sydänsairauden kanssa: nimittäin oma äiti.” Tuon vastauksen jälkeen oon alkanut ajatella asiaa aivan eri tavalla.



Maajussi-Kalle ja Niina rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2021 ja menivät naimisiin heinäkuussa 2023.