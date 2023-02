Maajussi-Kallen kihlatulla Niinalla on harvinainen sairaus: "Siinä on kaksi oiretta, jotka ovat radikaaleja"

Maajussille morsian -ohjelman 14. kaudelta tutuksi tulleen Kallen puoliso Niina on pyörtyillyt tasaisin väliajoin niin kauan kuin muistaa 5-vuotiaasta asti. 13-vuotiaasta asti pyörtymisiä on ollut joka vuosi ja kohtaukset alkoivat olla rajumpia.

– Aina sanottiin vain, että on matalat verenpaineet, enkä nuku tarpeeksi. Ei otettu tosissaan. Kyllä minuakin silloin tutkittiin, mutta tämä on niin harvinainen sairaus, ettei mitään löytynyt. Kunnes vasta sitten, kun tehtiin rasitustesti, jossa tämä näkyy, Niina kertoi MTV Uutisille.

Niinalla on harvinainen sydämen rytmihäiriösairaus nimeltään katekoliamiiniherkkä monimuotoinen kammiotakykardia, eli cpvt. Hänellä on sairauteensa sekä sydämentahdistin että beetasalpaajalääkitys suurella annostuksella, mistä on molemmista ollut apua. Salpaajien ansiosta syke pysyy hyvin aisoissa.

– Aina, kun minulla erittyy adrenaliinia kehoon, niin tulee rytmihäiriöitä, joista saattaa pyörtyä tai sydän pysähtyä. Siinä on kaksi oiretta, jotka ovat aika radikaaleja. Tähän mennessä olen kuitenkin vain pyörtynyt.

Musiikilla oli tärkeä rooli teini-ikäisenä, kun Niina sai tietää sydänsairaudestaan, sillä silloin hän päätti keskittyä kilpaurheilun sijaan pianonsoittamiseen. Viime huhtikuisia kuvia voit selata nuolesta.

Sairaus on pysynyt pääosin samanlaisena, mutta Niina on oppinut elämään sen kanssa paremmin, ja kehokin on siihen tottunut.

– Rytmihäiriöitä ei tule enää niin paljon. Niitä on päivittäin, mutta niitä ei enää juuri tunne, eivätkä ne ole niin rajuja ja pitkäkestoisia. Tahdistin antaa sähköimpulsseja ja kääntää rytmin. Olen sanonutkin kardiologille, että välillä tuntuu kuin olisin terve. Hän totesi, että yleensä, kun ylittää 30 ikävuoden, niin sairaus voi jopa hieman helpottua.

"Tämä on ollut tutkimusmatka"

Kun Niina sai diagnoosin 16-vuotiaana, hän marssi ostamaan sykemittarin ja alkoi tarkkailla, miltä mikäkin sykealue uudella lääkityksellä tuntuu.

– Sitten, kun sain tahdistimen, niin tutkin, miten se vaikuttaa. Tämä on ollut sellainen tutkimusmatka. Nykyään tunnistan omat sykkeeni hyvin.

Kalle ja Niina kävivät yhdessä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n järjestämällä rytmihäiriökurssilla puolitoista vuotta sitten. Kalle on ollut mukana myös Niinan kontrollikäynneillä, joita on yleensä vuoden välein. Lisäksi tahdistin lähettää etänä tietoa lähes koko ajan. Niina on yhdistyksen työryhmässä mukana ja järjestää erilaisia tapaamisia.