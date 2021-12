Maajussi-Kallen Niina-rakkaalla todettiin nuorena vakava sydänsairaus – "Onneksi sydän ei ole ikinä pysähtynyt"

Kameroiden sammumisen jälkeen pariskunta on viettänyt keskenään onnellista arkea. Niina asuu tällä hetkellä Kempeleessä ja opiskelee Oulussa, mutta on reissannut kesästä lähtien ahkerasti Kallen luona Sastamalassa.

Rakastunut pariskunta kertoi MTV Uutisten itsenäisyyspäivän lähetyksessä Kämp-hotellissa, että suhde on mennyt parempaan suuntaan, kun salailu on ohi. Pian edessä on muutto yhteen.

– Nyt on mennyt ihan uudelle levelille. Ihana päästä puhumaan. Itselle se on niin normaalia, mutta kaikille ei ole. Muistan, kun itselle laitettiin sydämentahdistin, en ollut ikinä tavannut ketään nuorta, kenellä on tahdistin. Kyllä meitä täällä vain on, hyvin paljon, sitä vaan ei niin paljon puhuta. Se on ihanaa, että saa tehdä tätä työtä tässä samalla.