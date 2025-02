Maajussi-Kallen vaimo Niina hehkuu raskausonnea – yksi asia on vaivannut enemmän

Maajussi-Kallen ja Niinan esikoisen laskettu aika on keväällä.

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Kalle Linkki ja Niina Linkki Wunsch odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan, jonka laskettu aika on keväällä. Niinan raskautta varjostaa harvinainen sydämen rytmihäiriösairaus nimeltään katekoliamiiniherkkä monimuotoinen kammiotakykardia, eli cpvt. Niina on ollut sairauden vuoksi raskauden aikana tarkemmassa seurannassa.

Niina on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jakaa seuraajilleen paljon sisältöä arkisista asioistaan. Hän listasi tämän hetken parhaita asioita.

– Tällä hetkellä arjessa parasta on ystävät, porkkanan potkut, erinomainen ruokahalu ja pienet ulkoilu- ja lepohetket pitkin päivää! Ja tietty myös se, että vointi on pysynyt niin hyvänä. Se tuntuu välillä aika uskomattomalta taustat huomioiden.

Niina on iloinen, että vointi on pysynyt hyvänä, vaikka pientä vaivaa on ollut.



– Sydänsairauden lisäksi mulla on myös autoimmuunisairauksia, joista ainoastaan astma on vaivannut enemmän nyt raskausaikana. Nekin tuo omat mausteensa soppaan, mutta en ois kyllä uskaltanut haaveillakaan, kuinka hyvänä vointi kaikesta huolimatta on pysynyt! Elämä on ihmeellistä, Niina päättää kirjoituksen.

Maajussi-Kalle ja Niina rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2021 ja menivät naimisiin heinäkuussa 2023.