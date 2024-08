Sydänkohtaus jätti tulevan ME-naisen pitkäksi toviksi elottomaksi: "Olen parempi kuin Jeesus"

– Sain kolmannen mahdollisuuden elämässä. Miksi en tekisi sen kanssa jotain? Tuo ajatus on ollut mielessäni lapsesta saakka. Se voi kuulostaa todella kamalalta, mutta se on vain tarkoittanut, että olen aina halunnut tehdä jotain vaikuttavaa.

– Minulle ei ollut väliä, mistä olisin kuuluisa, halusin ihmisten vain tietävän nimeni. En olisi koskaan voinut ajatella yleisurheilua tai urheilua, mutta tässä olemme. Olen vain niin uskomattoman onnellinen, että tämä on elämäni, koska se olisi voinut päättyä niin eri tavalla.

"Olen uskomattoman ylpeä"

Cockroftin elämänsä alussa kokema aivovaurio vaikutti hänen tasapainoonsa ja hienomotoriikkaansa. Hän pystyy seisomaan ja kävelemään, mutta kahden minuutin seisomisen jälkeen hänen on istuuduttava. Hän ei myöskään poistu enää kotoaan ilman pyörätuoliaan eikä jaksa kävellä samoin kuin nuorempana, jolloin hän pystyi kulkemaan jalan esimerkiksi kaupoissa.

– En ole koskaan piilotellut sitä faktaa, että pystyn kävelemään. Olen itse asiassa uskomattoman ylpeä siitä, että pystyn – se oli asia, jonka eteen vanhempani tekivät kovasti töitä, kun olin lapsi. Kävely on kuitenkin muuttunut ehdottomasti vaikeammaksi, kun olen tullut vanhemmaksi. Olen paljon riippuvaisempi pyörätuolistani.

Se ei ole estänyt Cockroftia tekemästä suuria. 32-vuotias britti on pyörätuolikelauksen maailmanennätysnainen 100, 200, 400, 800 ja 1500 metrillä T34-luokassa, jonka urheilijoilla on neurologinen vamma. Cockroft on saavuttanut kaikkiaan seitsemän naisten paralympiakultaa ja 16 maailmanmestaruutta.