Sveitsin suosittu drag queen onkin puoliksi suomalainen Jouko – näkyvä hahmo viisukylässä

MTV Uutiset tapasi Sveitsissä puoliksi suomalaisen Joukon, joka on maan suosittu drag queen. Hän juonsi muun muassa Euroviisujen avajaiset.

Odette Hella Grand eli Jouko Antero Schäublin on Baselin kaupungin palkkaama supersuosittu drag queen, joka juonsi Euroviisujen avajaiset ja haastatteli kaikki osallistujat.

– Olen tehnyt 10 vuotta drag queen -taidetta. Siviiliammatiltani olen fysioterapeutti. Äitini muutti Sveitsiin 18-vuotiaana ja jäi. Isäni puolestaan on sveitsiläinen. Pienenä kävin aina keskiviikkoisin Suomi-koulussa, mutta en puhu enää paljoa suomea, ymmärrän toki, kertoo Jouko MTV:lle.

MTV Uutiset tapasi myös Joukon äidin 75-vuotiaan Kirsti Schäblinin. Hän kertoi olevansa ylpeä pojastaan.

– Olen hänestä ylpeä. Käyn katsomassa kaikki esitykset, jotka ovat Baselissa. Kauemmas en lähde.

Äiti opetti pojalleen kaikki suomalaiset traditiot. Jouluna tuli aina joulupukki, eikä Jeesus-lapsi. Joulupöydässä oli lanttu-, porkkana- ja maksalaatikot.

– Ruokapöydästä ei lähdetty, jos lautanen ei ollut tyhjä, kertoo äiti.

Odette Hella Grand oli myös pari vuotta sitten Suomessa. Hänestä kuvattiin fiktiivis-dokumentaarista ohjelmaa, jota myytiin Netflixiin. Drag queen hänestä tuli vähän sattumalta.

– Osallistuin pariin kilpailuun, jotka sitten voitin kaikki. Ajattelin, että kai sitten olen taitava. Suomessa käyn parin vuoden välein, vaikka lapsena olimme aina kesät Suomessa.

Kun Jouko aloitti drag queeninä olivat vanhemmat alussa vähän hämillään.

– He miettivät, että olenko vähän hukassa sen kanssa, että olenko tyttö vai poika. Pian he kuitenkin tajusivat, että haluan vain esiintyä ja pukeutua mekkoihin. Äiti opetti minut neulomaan ja isä tekee muun muassa lavarakenteita show-lavoille. He arvostavat sitä, mitä teen. Ja minä teen työni hyvin. Se on kaikista tärkein asia drag queenille, kertoo Jouko MTV:lle.

0:59 Katso video: Joukon äiti kertoo olevansa ylpeä pojastaan.