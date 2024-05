Sveitsin karu linjaus osui NHL-lupaukseen kipeästi – "Emme halua, että kukaan poimii rusinoita pullasta"

Vahvaa nousua kiekkomaailman huipulle tehnyt Sveitsi on tänä vuonna saanut MM-kisoihin mukaan seitsemän kymmenestä NHL-pelaajastaan – se on ylivoimaisesti suurin prosentti kaikista Euroopan huippumaista.

Chicago Blackhawksin Philipp Kurashev kertoo pelaajien olevan ylpeitä edustaessaan kotimaataan. Siksi he haluavat mukaan kisoihin aina, kun mahdollista.

– Olemme hyvin ylpeitä kotimaastamme. Aina kun voi pelata Sveitsille, me tartumme siihen. On upeaa nähdä kaikki fanit katsomossa. Pelaamme heille, omalle maallemme ja on suuri kunnia pelata täällä. Nautimme siitä ja siksi tulemme tänne, Philipp Kurashev sanoo.