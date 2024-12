Suvi Minkkinen takoo nyt loistosuorituksia toisen perään – tässäkö syy?

Suvi Minkkisen loistavasti alkanut kausi ampumahiihdon maailmancupissa sai jatkoa vielä viimeisessä koitoksessa ennen joulutaukoa, kun Minkkinen nappasi viidennen sijan yhteislähdössä Ranskan Annecyssä. Sijoitus on hänelle kauden ja uran toiseksi paras maailmancupissa. Paremmin meni vain Kontiolahden pikakisassa pari viikkoa sitten, jolloin Minkkinen oli kolmas.

Minkkinen avasi kauden Kontiolahdella kymppisijalla normaalimatkan lyhennetyssä kisassa. Se oli uran siihenastinen paras maailmancupissa, mutta tuon jälkeen on jo tullut kolme parempaa sijaa. Cupin kokonaiskilpailussa Minkkinen on peräti kuudentena joulukuun kahdeksan kisan jälkeen.

– Puhuin (kauden alussa), että top-20:een on tällä kaudella tavoite. Ja nyt ollaan tämän ensimmäisen cup-jakson jälkeen kuudentena. Monilta osin on mennyt yläkanttiin kauden aloitus, vaikka toki odotukset olivatkin korkealla. On pystynyt melkein jatkuvalla syötöllä vetämään noita kovia sijoituksia, Minkkinen summasi hienon joulukuunsa STT:lle puhelimitse Ranskasta.

Menestys auttaa jaksamaan?

Minkkinen johti kisaa ensimmäisen ampumapaikan jälkeen puhtaan ammunnan jälkeen. Toinenkin makuupaikka meni puhtaasti, pystypaikat toivat sitten kumpikin yhden sakon. Minkkinen hävisi lopulta voittajalle, Saksan Selina Grotianille 57,2 sekuntia.

– Lauantain takaa-ajokisassa (sija 23) alkoi jo vähän tuntua, että alkaa olla kroppa jo aika väsynyt. Tuli sellaisia ihan puhtaasti laiskoja virheitä ampumisessa, Minkkinen mietti.

– Tähän sunnuntain kisaan alkoi jo vähän usko vähetä, että miten tämän jaksaa. Mutta hyvin jaksoi, ja kai (menestykset) ruokkii sitä, että väsyneenäkin pysyy aika kilpailukykyisenä.

Joulutauko hyvään paikkaan

Cup jatkuu Saksan Oberhofissa 9. tammikuuta. Sitä ennen Minkkinen ottaa hieman huilia.

– Kilpailin joulukuussa ihan kaikki kisat, ei tainnut kovin muu tehdä samaa. Osa kovimmista (kilpakumppaneista) esimerkiksi jätti viestikisoja väliin. Nyt on varmasti paikallaan ottaa pieni palautuminen, ja sitten taas vähän tuoreempana ja virkeämpänä tammikuun kisoihin.

Neljä sakkoa ampunut Venla Lehtonen oli kisan 22:s. Miesten yhteislähdössä Tero Seppälä ylsi kauden toistaiseksi parhaimpaansa sijoittuessaan 17:nneksi. Norjan Tarjei Bö voitti.